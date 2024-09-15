Секретная служба США расследует стрельбу вблизи местонахождения Трампа

Секретная служба США проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел недалеко от места, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом официальный представитель ведомства Энтони Гульельми написал на своей странице в социальной сети X.

«Секретная служба совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследует инцидент, сопряженный с защитой бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Он отметил, что бывший президент находится в безопасности.

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение. Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Отмечалось, что в перестрелке участвовали два человека. Издание New York Post уточнило, что стрельба велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.