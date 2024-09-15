Задержан подозреваемый в стрельбе рядом с гольф-клубом Трампа

Подозреваемый в стрельбе неподалеку от гольф-клуба Trump West Palm Beach во Флориде, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, задержан. Об этом сообщил сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп — младший на своей странице в социальной сети X.

«Это снова происходит. Стрельба на полях для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида», — написал он.

Он отметил, что по данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47.

Трамп-младший добавил, что по имеющимся данным, подозреваемый был задержан.

15 сентября стало известно, что недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение.

Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Отмечалось, что в перестрелке участвовали два человека. New York Post уточнял, что стрельба велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.