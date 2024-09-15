Украинский лидер Владимир Зеленский встал на путь «чем хуже, тем лучше» в противостоянии с Россией, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что Западу стоит понимать этот момент, когда они рассуждают о том, чтобы дать Киеву «зеленый свет» на удары своим вооружением вглубь российской территории.

«Его [Зеленского] задача — втянуть Запад в войну против России, и он делает все для этого <...> разрешение, которого добивается Зеленский, прямо противоречит интересам Запада. Оно а) не приближает поражение России; б) не меняет в пользу Украины соотношение сил и положение на фронте; и в) рискует вовлечь Запад в войну, в которой он прямо участвовать не хочет», — пояснил Пушков.

Он добавил, что сохранение данного вопроса на повестке дня в США и Великобритании обусловлено реализацией задач, замешанных на ненависти к России. Пушков отметил, что среди западных лидеров остались демагоги и болтуны, не понимающие того, что разрешение для Украины будет просто глупым шагом.

«Рассчитывать на здравый смысл и политический интеллект этой публики, увы, не приходится. За отсутствием у нее и того, и другого», — резюмировал сенатор.

Ранее в США испугались скорого поражения Украины.