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В США опасаются поражения Украины ближайшей зимой

Politico: США опасаются поражения Украины зимой из-за краха энергетики

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Reuters

Издание Politico пишет, что Запад готов пересмотреть условия относительно ударов дальнобойным оружием по РФ из-за риска поражения Украины ближайшей зимой.

Отмечается, что из-за ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам Украины предстоящая зима может оказаться переломной в конфликте. При этом США опасаются эскалации конфликта из-за разрешения дальнобойных ударов вглубь РФ.

«Я не думаю, что мы увидим, как (президент США Джо) Байден разрешит использование американских ракет для ударов по российским аэродромам», — заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

При этом он отметил, что Великобритания может разрешить использование дальнобойного оружия без возражений Вашингтона.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев еще не получил от Вашингтона разрешение на удары вглубь России американским оружием. На этой неделе телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника украинского лидера сообщал, что Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей Вооруженных сил Украины на территории России.

Ранее голливудский актер выступил за отмену запрета на удары ВСУ вглубь России.

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