Ирландский журналист предрек действия тех, кто выступает за удары вглубь России

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что выступающие за разрешение Украине бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

Комментируя новость о том, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России без одобрения США, Боуз отметил, что все указанные лица «окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 сентября в Великобритании раскрыли последствия для Запада ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. По мнению политика, лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена, такое решение станет «безумной эскалацией» конфликта.

11 сентября источники газеты The Guardian заявляли, что разрешение для ВСУ бить российскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято.

Ранее эксперт газеты Financial Times заявлял, что Storm Shadow для ударов по РФ не станут панацеей для Украины.