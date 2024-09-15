США отреагировали на решение Турции вступить в БРИКС

Посольство США в Турции высказалось по поводу желания Анкары вступить в БРИКС и выразило уверенность в двусторонних отношениях стран, пишет Hurriyet Daily News.

По словам временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкла Голдмана, Турция — это суверенное, независимое государство и нация, которая может устанавливать отношения с тем, с кем хочет.

«Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО», — сказал дипломат.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 сентября стало известно, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года. Неудачи в переговорах, которые шли с 2005 года, в том числе привели к сохранению тесных отношений Турции с Россией после начала СВО на Украине. Кроме того, в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана считают, что сейчас «геополитический гравитационный центр» начинает уходить от западных стран. При этом Анкара намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО и поддерживать отношения со всеми государствами многополярного мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее еще одна страна заинтересовалась БРИКС.