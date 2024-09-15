В Госдуме отреагировали на «мирный план» Зеленского

Подходы Владимира Зеленского, которые он планирует представить в ходе своего визита в Соединенные Штаты, полностью противоречат друг другу. Такую точку зрения выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, слова которого передает «Лента.ру».

До этого сообщалось, что украинский президент собирается представить план, в который входит пункт о прекращении огня на отдельных участках фронта. Также Зеленский планирует попросить президента США Джо Байдена разрешить удары по России дальнобойным западным оружием.

По мнению Чепы, эти два подхода полностью противоречат друг другу, поэтому «очень трудно обсуждать и комментировать» эту ситуацию. Он выразил мнение, что основной задачей Зеленского является получение денежных средств и оружия. Чепа считает, что заявлениями о мирных инициативах президент Украины пытается играть на случай, если в ноябрьских выборах президента США победит Дональд Трамп.

В воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от Байдена, заявила, что смысла комментировать заявления Владимира Зеленского больше нет.

Ранее в США рассказали, когда примут решение по ударам вглубь России.