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Захарова заявила о решительном настрое России

Захарова: недружественным странам надо понимать, что Россия настроена решительно

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия настроена решительно, и недружественные ей государства должны это понимать. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, пишет ТАСС.

Журналисты обратили внимание, что на Медиасаммит БРИКС дипломат пришла в костюме с брошью в виде алого цветка. Они поинтересовались у Захаровой, был ли выбор такого аксессуара случайным.

«Не надо искать никаких скрытых смыслов. Смысл один — это, по-моему, только эстетика», — сказала представитель МИД России.

При этом она добавила, что иногда использует аксессуары с национальной символикой. Но это происходит, если дипломату предстоит участвовать в мероприятиях по случаю какого-либо государственного праздника или важного исторического события.

«Но, естественно, красный цвет сейчас, мне кажется, самый актуальный, чтобы наши недруги понимали, что мы настроены решительно», — уточнила Захарова, говоря об окрасе броши.

Медиасаммит БРИКС проходит в Москве с 13 по 17 сентября. В нем принимают участие руководители ведущих медийных структур стран — членов международной организации, а также представители СМИ из заинтересованных в сотрудничестве государств.

Ранее министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заинтересовала брошь Марии Захаровой в виде цветка.

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