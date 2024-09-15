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Посольство России сообщило о помощи пострадавшим в ДТП в Египте россиянам

Посольство РФ оказывает содействие пострадавшим в ДТП в Египте россиянам

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Посольство РФ в Египте оказывает необходимое содействие гражданам России, пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе СуэцКаир. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

В посольстве сообщили, что россияне получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца.

В ночь на 15 сентября стало известно, что 21 турист из России пострадал во время дорожно-транспортного происшествия с автобусом на трассе Суэц — Каир в Египте. По данным издания, пострадали 11 граждан Турции, двое подданных Великобритании, а также 21 россиянин и девять граждан Италии. По данным источника издания, группа местных следственных органов проводит изучение происшествия и причин, чтобы принять необходимые меры. Отмечалось, что российские туристы купили экскурсию у «уличного» агентства.

Ранее массовое ДТП с военным «КамАЗом» произошло под Волгоградом.

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