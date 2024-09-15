Экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой

Страны Запада не желают покидать зону комфорта и потому отстают в реакции на действия России. Об этом заявила экс-премьер Финляндии Санна Марин на форуме Ялтинская европейская стратегия, передает РБК.

Она сравнила Запад с «лягушкой, которая сидит в воде».

«Вода пока просто теплая — и это нам нравится. Нам нравится торговать с Китаем, торговать и иметь отношения со странами, чьи ценности далеки от наших. И мы не хотим понять, что температура она постепенно увеличивается», — сказала она.

Санна Марин была премьер-министром Финляндии с 2019 по 2023 год.

В прошлом году политолог Йохан Бекман заявил, что Хельсинки придется заплатить высокую цену за ненависть к России. Так он прокомментировал результаты исследования финских ученых, которые пришли к выводу, что население страны ждет депрессия из-за ухудшения климатических условий. Эксперт подчеркнул, что депрессивные настроения граждан скорее связаны с экономической ситуацией.

Ранее финские школьники незаконно пересекли границу с РФ во время экскурсии.