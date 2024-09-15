Германия больше не сможет наращивать военную помощь Украине, считает директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Алексей Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, постепенное ослабление поддержки Киева со стороны Берлина является закономерным процессом.

«На примере [земельных парламентских выборов в] Тюрингии и Саксонии мы увидели, что наибольшей популярностью в стране пользуются политические силы, которые выступают против поддержки Киева. Причем неважно, представляют они левый или правый лагерь», — отметил специалист.

Он добавил, что в будущем немецкому руководству придется считаться с общественным мнением. В противном случае в Германии может начаться политический кризис, пояснил Кузнецов.

При этом в материале приводятся результаты исследования Кильского института мировой экономики (IfW), сотрудники которого выявили сильное отставание военно-промышленного комплекса (ВПК) ФРГ от российского. Аналитики установили, что для сокращения текущего разрыва Берлину понадобится около 100 лет.

Как отметил глава IfW Мориц Шуларик, траты Германии на оборону должны составлять не менее €100 млрд в год. Однако в июле 2024 года власти страны согласовали проект бюджета на следующий год, в котором на соответствующие цели выделили всего €53 млрд.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить западных партнеров поставить в зону конфликта больше оружия, говорится в публикации. В статье со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) уточняется, что пока Берлин остается одним из основных спонсоров Киева. Но, по мнению немецких журналистов, в скором времени ситуация изменится.

Комментируя эти высказывания, политолог Александр Дудчак согласился, что у ФРГ остается все меньше средств для помощи Украине. Однако он усомнился в возможности сокращения поддержки Киева со стороны Берлина.

«Рядовым немцам станет сложнее, однако кого это волнует. <…> Главное, чтобы США были довольны», — резюмировал эксперт.

Ранее немецкий политик признала провал стратегии помощи Украине.