Зеленский попросил Запад не задерживать военную помощь Украине

Каждая задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он заявил, что критически необходимо, чтобы военная помощь союзниками не опаздывала, особенно от такого союзника как США. Кроме того, он анонсировал свой визит в Соединенные Штаты, но дату не назвал.

14 сентября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Организация Североатлантического договора продолжает работать над созданием специального командирования по координации военной помощи и подготовки солдат Украины со штабом в ФРГ.

11 сентября Роб Бауэр заявил, что Соединенные Штаты вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране. По его словам, среди простых американцев и представителей Демократической и Республиканской партии существует консенсус по поддержке Киева.

Ранее в Турции обвинили команду Зеленского в недоговороспособности.