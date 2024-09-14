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Зеленский попросил Запад не задерживать военную помощь Украине

Зеленский: каждая задержка помощи имеет негативные последствия для Украины

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Elizabeth Frantz/Reuters

Каждая задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он заявил, что критически необходимо, чтобы военная помощь союзниками не опаздывала, особенно от такого союзника как США. Кроме того, он анонсировал свой визит в Соединенные Штаты, но дату не назвал.

14 сентября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Организация Североатлантического договора продолжает работать над созданием специального командирования по координации военной помощи и подготовки солдат Украины со штабом в ФРГ.

11 сентября Роб Бауэр заявил, что Соединенные Штаты вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране. По его словам, среди простых американцев и представителей Демократической и Республиканской партии существует консенсус по поддержке Киева.

Ранее в Турции обвинили команду Зеленского в недоговороспособности.

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