Ватикан выступает против поставок оружия дальнего боя Украине и использовния его в конфликте с Россией. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском.

«Папа Франциск выступает против поставок любых дальнобойных вооружений Украине считая, что это приведет к эскалации, и приведет к еще большим разрушениям и гибели мирных жителей как на Украине, так и в России. Папа призывает к незамедлительному началу переговорного процесса между Украиной и Россией при участии всех сторон, вовлеченных в конфликт», — заявил Севастьянов.

12 сентября стало известно, что польские власти считают необходимым разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

Издание Politico писало, что США и Великобритания могут объявить о своем решении о предоставлении Киеву права на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

13 сентября президент США Джо Байден принял в Белом доме премьера Великобритании Кира Стармера. О разрешении Украине использовать дальнобойное западное оружие по итогам переговоров не сообщалось.

Ранее в Союзе староверов заявили, что папа Римский хочет объединить мирные планы Москвы и Киева.