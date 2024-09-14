В МИД заявили о террористической атаке США против журналистов РФ

Санкции США против российских журналистов являются информационной террористической атакой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что Вашингтон активно делает политические и не обоснованные заявления в отношении российских журналистов. При этом, по словам Захаровой, сотрудники СМИ также подвергаются физической агрессии.

«Наше молчание недопустимо. Все, что происходит сегодня в эти дни с российскими журналистами и с российскими медиаструктурами, — нападение, которое на них совершает коллективный Запад, может произойти с каждым из вас», — сказала представитель ведомства.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

Захарова, комментируя произошедшее, назвала новые санкции США против российских СМИ не обоснованным нападением на свободу слова. По ее словам, сама ситуация — экстраординарна.

Ранее в Белом доме не сочли смешной реакцию RT на санкции.