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В МИД заявили о террористической атаке США против журналистов РФ

Захарова: США осуществляют террористическую атаку против журналистов РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Санкции США против российских журналистов являются информационной террористической атакой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что Вашингтон активно делает политические и не обоснованные заявления в отношении российских журналистов. При этом, по словам Захаровой, сотрудники СМИ также подвергаются физической агрессии.

«Наше молчание недопустимо. Все, что происходит сегодня в эти дни с российскими журналистами и с российскими медиаструктурами, — нападение, которое на них совершает коллективный Запад, может произойти с каждым из вас», — сказала представитель ведомства.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

Захарова, комментируя произошедшее, назвала новые санкции США против российских СМИ не обоснованным нападением на свободу слова. По ее словам, сама ситуация — экстраординарна.

Ранее в Белом доме не сочли смешной реакцию RT на санкции.

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