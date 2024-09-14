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Рябков заявил об отсутствии эффекта от сигналов Западу об угрозе эскалации

Рябков: сигналы Западу об угрозе эскалации не дают эффекта

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МИД России/РИА Новости

Вербальные сигналы РФ Западу об опасности эскалации не дают никакого эффекта, а это значит, что нужно «менять характер сигнализации». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

«К сожалению, должного эффекта вербальные сигналы не дают или дают редко и слабо. Значит, характер сигнализации необходимо поменять», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что власти РФ «достаточно внятно» донесли свою позицию.

Рябков призвал власти недружественных стран взвесить возможные последствия их «безответственных и крайне опасных действий».

«И все-таки соотнести на своих внутренних весах, если таковые у них есть, что им важнее: безопасность своих стран или какие-то представления о том, в какую геополитику нужно дальше играть на пространстве бывшего СССР», — заключил Рябков.

12 сентября российский лидер заявил, что разрешение Украине применять западное оружие для ударов по РФ будет означать прямое вступление стран — членов НАТО в вооруженное противостояние. По его мнению, при таком развитии событий изменится сама суть конфликта. При этом Москва будет принимать необходимые решения в случае появления каких-либо угроз для безопасности государства.

Ранее журналисты выяснили, когда США и их союзники могут объявить о принятии решения по ударам вглубь РФ.

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