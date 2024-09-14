Караганов скептически отозвался о перспективах второй конференции по Украине

России и миру не стоит ожидать, что вторая конференция по Украине поможет как-то урегулировать конфликт. Такое мнение выразил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, сообщает РИА Новости.

Тема была затронута в кулуарах 11-го Сяншаньского форума в Пекине.

По мнению Караганова, «не стоит питать надежд» на то, что вторая конференция по Украине может приблизить конфликт к политическому решению. При этом политолог выразил уверенность в том, что России следует принять в ней участие и «говорить формально».

«Проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада», — сказал Караганов.

Караганов заявил, что эту экспансию следует остановить, а если этого не сделать — «мир будет катиться к войне или скатится к ней». Медлить с этим нельзя, так как количество конфликтов по всему миру лишь возрастает.

11 сентября Караганов заявил, что в ответ на атаки вглубь России нужно рассмотреть возможность нанесения ударов по странам Запада, которые оказывают Украине военную помощь. По его словам, «если дрон опять прилетит по Кремлю», РФ следует «для начала нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу, пусть горит».

Ранее Караганов заявил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие.