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Трамп заявил, что Харрис ведет США к войне с Россией

Трамп призвал не допускать военного конфликта с Россией

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница Камала Харрис ведет страну к войне с Россией и этого следовало бы избежать. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в пятницу в Лас-Вегасе (штат Невада) Трамп заявил аудитории, что «голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией».

«Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал Трамп.

На том же митинге Трамп отметил, что, отдав свой голос за его соперницу в предвыборной гонке, американцы проголосуют за возвращение призыва на военную службу (который отменили в США полвека назад. – Ред.). По словам Трампа, Харрис «хочет призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть».

12 сентября напарник Трампа по выборной гонке, кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс рассказал о плане Трампа по завершению конфликта на Украине. По мнению Вэнса, соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Также Москва получит от Киева гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО или другие союзнические институты, а Украина сохранит свой суверенитет.

Ранее сообщалось, что Харрис попытается добиться увеличения поддержки в выборной гонке в колеблющихся штатах рекламой об Украине.

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Выборы в США — 2024
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