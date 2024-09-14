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Зейналова сообщила о планах на дипломатическую карьеру

Зейналова пообещала представлять интересы России на посту посла на Маврикии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова пообещала представлять интересы России на посту посла на Маврикии, куда она недавно была назначена. Об этом она заявила в интервью mk.ru.

«Надеюсь, что у нас будут и студенческие обмены и культурные. Посмотрим, каким образом там можно развивать туризм <...> Нам есть о чем говорить, чем торговать, и мы достаточно любопытны друг другу. Это интересный вызов», — заявила Зейналова.

Дипломат добавила, что наиболее полно фронт работ будет понятен, когда она прибудет непосредственно на остров.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопросы общественности о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом в Республике Маврикий, заявила, что в российской истории были случаи, когда журналисты становились дипломатами.

13 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирады Зейналовой на должность посла в Республике Маврикий.

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