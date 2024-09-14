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Встреча Байдена и Стармера не закончилась решением по ударам вглубь РФ

США после встречи Байдена и Стармера не сообщили о разрешении атаковать Россию

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Белый дом поcле встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов оружием Запада вглубь территории РФ.

Согласно пресс-релизу, политики обсудили международную политику. Так, они выразили «непоколебимую поддержку» Киеву и обеспокоенность по поводу якобы имеющих место поставок оружия Ирана и КНДР российской стороне. Кроме того, Байден и Стармер заявили о необходимости прекращения огня в Газе и осудили поддерживаемые Ираном атаки хуситов на торговые суда в Красном море. Остальная часть беседы была посвящена обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества.

12 сентября источники The Guardian заявили, что решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято. По их словам, совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским «не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow». В то же время было принято решение, что публичное заявление о разрешении использования ракет большой дальности в Киеве будет «излишне провокационным».

Ранее Украина передала Западу список целей в РФ, которые планирует атаковать дальнобойным оружием.

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