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В МИД РФ прокомментировали передачу Португалией российской авиатехники Украине

МИД: Москва считает передачу Португалией авиатехники РФ Украине враждебным шагом

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Передача Португалией шести российских противопожарных вертолетов Киеву рассматривается Москвой как враждебный шаг, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что подобные действия затягивают конфликт на территории Украины.

Захарова утверждает, что таким образом Португалия утратила внешнеполитическую самостоятельность, а также способствует  дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях.

8 сентября сообщалось, что Португалия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) шесть вертолетов Ка-32А1ВС в нерабочем состоянии.

Лиссабон приобрел вертолеты, произведенные в 1997 году у России в 2006 году для борьбы с пожарами.

Португалия заявляла о планах отправить воздушные судна на Украину еще в 2022 году, однако передала только сейчас.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что еще одна группа украинских летчиков проходит обучение полетам на истребителях F-16 на аэродроме в Румынии.

Ранее стало известно о недовольстве жителей США авиабазами, где обучают украинских пилотов F-16.

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