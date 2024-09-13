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В ЕС поразились решению МВФ возобновить диалог с Россией

Bloomberg: страны ЕС удивились решению МВФ возобновить диалог с Россией

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Yuri Gripas/Reuters

Несколько стран ЕС сочли решение Международного валютного фонда (МВФ) дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации странным. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, на встрече посланников ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что их удивило решение МВФ возобновить диалог с РФ.

11 сентября Международный валютный фонд объявил о возможности проведения ежегодного обзора экономики России впервые с начала военного конфликта на Украине. Организация отмечает, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой», что позволяет возобновить оценку. Представитель МВФ сообщил, что проведение ежегодных экономических обзоров, известных как консультации по Статье IV, является «взаимным обязательством» фонда и его членов. Последний такой обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что Украина заплатит МВФ больше денег, чем получит.

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