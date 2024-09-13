Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона

Речи о разрыве дипломатических отношений между Москвой и Лондоном не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Об этом не ведется речи», — заявил представитель Кремля.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Пескова о том, насколько близки Россия и Великобритания к разрыву дипломатических отношений.

Поводом для этого послужило сообщение ФСБ о том, что на основании полученных документов было принято решение о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании. Причиной тому послужили их действия, в которых были «обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это событие, заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

В свою очередь в августе посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать сотрудников российской дипмиссии.

Ранее в высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины.