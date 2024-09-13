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В Кремле прокомментировали требование Эрдогана вернуть Крым Украине

Песков: РФ хочет сотрудничать с Турцией, несмотря на слова Эрдогана о Крыме

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не оставляет попытки разъяснить свою точку зрения относительно принадлежности Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который сказал, что Крым должен вернуться в состав Украины.

«В целом эта тема относится к категории разногласий между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь у нас расходятся мнения. Мы не оставляем наши целенаправленные попытки разъяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Мы надеемся, что это позволит Анкаре понять нас. В остальном мы продолжаем развивать отношения с Турцией. Что касается попыток смягчения давления США, Турция продолжает руководствоваться своими интересами, в том числе развивая торгово-экономические отношения с нами», — заявил Песков.

11 сентября информагентство Anadolu сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита «Крымской платформы» выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине в рамках ее территориальной целостности. Турецкий президент добавил, что не признает Крым российским, и назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Эрдогана, подчеркнув, что российские регионы, включая Крым, не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат добавила, что многие годы Россия слышит подобные заявления от различных представителей Турции.

Ранее в Госдуме заявили, что слова Эрдогана об украинском Крыме бросают тень на его мирные инициативы.

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