Финляндия выделит 25-й пакет военной помощи Украине

Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму около €118 млн. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны республики.

В заявлении отмечается, что ситуация на Украине продолжает «оставаться серьезной». На этом фоне Хельсинки приняли решение выполнить данное Киеву обещание о продолжении поддержки.

«Это будет 25-я поставка военной техники на Украину. Ориентировочная стоимость оборудования, включенного в пакет, составляет около €118 млн», — подчеркнули в ведомстве.

Из публикации следует, что всего к текущему моменту Киев получил от Хельсинки помощь на сумму €2,3 млрд.

При этом в министерстве решили не уточнять, какую именно технику финское руководство поставит в зону конфликта в этот раз. То же касается сроков передачи Украине нового оборудования и способов его транспортировки.

9 сентября командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола назвал конфликт на Украине шоком для республики. Он подчеркнул, что эскалация кризиса спровоцировала самые масштабные перемены в системе национальной обороны страны с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее финский профессор заявил об «охоте» на западных специалистов на Украине.