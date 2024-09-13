Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией

МВД: Эстонии нужно €40 млн для укрепления границы с Россией до 2025 года

close
Сергей Степанов/РИА Новости

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его стране нужно €40 млн для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

По словам Ляэнеметса, указанная сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры. Средства необходимы для достройки подъездных дорог, позволяющим пограничникам быстро реагировать на незаконное пересечение границы, и дополнительные системы телекоммуникации.

Глава МВД добавил, что Эстония также хочет создать на границе систему защиты от беспилотных летательных аппаратов, которая будет обнаруживать дроны и отражать их атаки.

Кроме того, обсуждается возможность создания кризисного полицейского резерва из резервистов Сил обороны. В его задачи будет входить помощь полиции в случае миграционного кризиса или внутренних беспорядков. В настоящее время в резерве числятся 50 человек, однако в ближайшие годы его планируется увеличить до 1000 человек.

С 8 августа эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией из-за несоблюдения санкций. Теперь в обязанности пограничников входит усиленный досмотр грузов и людей, следующих в РФ. Время на прохождение контроля, скорее всего, значительно увеличится. Правительство страны ожидает, что количество людей, желающих попасть через эстонские контрольно-пропускные пункты в Россию, снизится, а предприниматели боятся лишиться заработка.

Ранее в Эстонии захотели повысить плату за ожидание на границе с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами