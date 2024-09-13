В Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его стране нужно €40 млн для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

По словам Ляэнеметса, указанная сумма складывается из расходов на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры. Средства необходимы для достройки подъездных дорог, позволяющим пограничникам быстро реагировать на незаконное пересечение границы, и дополнительные системы телекоммуникации.

Глава МВД добавил, что Эстония также хочет создать на границе систему защиты от беспилотных летательных аппаратов, которая будет обнаруживать дроны и отражать их атаки.

Кроме того, обсуждается возможность создания кризисного полицейского резерва из резервистов Сил обороны. В его задачи будет входить помощь полиции в случае миграционного кризиса или внутренних беспорядков. В настоящее время в резерве числятся 50 человек, однако в ближайшие годы его планируется увеличить до 1000 человек.

С 8 августа эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией из-за несоблюдения санкций. Теперь в обязанности пограничников входит усиленный досмотр грузов и людей, следующих в РФ. Время на прохождение контроля, скорее всего, значительно увеличится. Правительство страны ожидает, что количество людей, желающих попасть через эстонские контрольно-пропускные пункты в Россию, снизится, а предприниматели боятся лишиться заработка.

Ранее в Эстонии захотели повысить плату за ожидание на границе с Россией.