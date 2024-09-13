Эксперт оценил планы США изучить воздействие ядерного оружия на сельхозсектор

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы США изучить воздействие ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. По мнению эксперта, западные стратеги до сих пор тешат себя мыслью о возможности ограниченной ядерной войны на территории Европы.

«В основном Восточной Европы. Они надеются, что этим все и ограничится. Я считаю, что эта идея, в общем-то, безумная, и такие эксперименты могут закончиться тотальной ядерной войной. И тогда уже никакой океан США не защитит», — подчеркнул Никулин.

Он добавил, что Вашингтону безразличны как Украина, так и Европейский союз. Страны ЕС, по его словам, небольшие, но густонаселенные, поэтому они станут главными пострадавшими в случае ядерного конфликта.

12 сентября стало известно, что министерство обороны США собирается заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.

Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать ситуацию уничтожения сельскохозяйственных ферм после применения ядерного арсенала. Ориентировочная стоимость контракта $34 млн.

Ранее Пентагон заключил крупный контракт на защиту от воздушных угроз.