ФСБ нашла в Британии спецслужбу, координирующую вопрос поражения РФ

ФСБ рассказала о документах, которые свидетельствуют о координации Великобританией эскалации международной военно-политической обстановки, координатором подрывной политики выступает Директорат Восточной Европы МИД Великобритании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании», — рассказали в ЦОС.

Из полученных силовым ведомством данных следует, что директорат был преобразован в спецслужбу, задачей которой является нанесение стратегического поражения России, после начала спецоперации РФ на территории Украины.

В ФСБ также сообщили, что Москва лишила аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании, в действиях которых обнаружили признаки «разведывательно-подрывной работы».

Ранее в Британии назвали условия для снятия санкций с России.