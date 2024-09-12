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Кандидат в вице-президенты США описал план Трампа по завершению конфликта на Украине

Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку по линии фронта и нейтралитет

Кандидат на пост вице-президента  США  в случае избрания  Дональда Трампа  Джей Ди Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта.

Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя.

Кандидат на пост вице-президента  США предположил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Также Москва получит от Киева гарантии о том, что не вступит в НАТО или другие союзнические институты, считает Вэнс.

Так Украина сохранит свой суверенитет, добавил он.

Накануне Трамп в рамках дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис вновь заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

На прошлой неделе Трамп заявил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

Ранее американский журналист рассказал о «большой войне» с Россией при Трампе.

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