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Блинкен прокомментировал перспективы разрешить Украине бить оружием США вглубь РФ

Блинкен: США готовы корректировать свою позицию по военной помощи Украине

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Luis Barron/Global Look Press

США, если понадобится, будут корректировать свою позицию по предоставляемым Украине вооружениям. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах снятия ограничений на удары американскими ракетами вглубь России, передает ТАСС.

«Вчера мы провели хорошие и обстоятельные обсуждения с нашими украинскими коллегами о том, как они видят ситуацию на поле боя, каковы их потребности, и, как я уже сказал, мы всегда будем продолжать принимать это во внимание. И по мере необходимости мы будем вносить коррективы», — сообщил он на совместной с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским пресс-конференции в Варшаве.

По словам Блинкена, корректировка коснется не только США, но и группы стран, которые оказывают поддержку Украине.

Дипломат подчеркнул, что не собирается публично говорить об оперативных деталях.

12 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по российской территории. При этом, как утверждает телеканал ABC, по итогам встречи в Киеве главы Госдепа и украинских чиновников решение по использованию ВСУ американского дальнобойного оружия по территории РФ принято не было.

Ранее в Госдуме назвали сумасшествием планы США относительно ударов вглубь России.

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Операция на Украине
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