Во Франции испугались последствий разрешения ВСУ бить вглубь России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя информацию о планах США снять ограничения по ударам вглубь России, заявил, что Запад готов начать мировую войну из-за неспособности ВСУ добиться успехов на поле боя. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, текущая ситуация настолько отчаянная и проигрышная для Украины и Владимира Зеленского, что «ястребы» на Западе ускоряют путь к мировой войне.

Он предположил, что вскоре примеру Соединенных Штатов по ударам ВСУ вглубь российской территории последует президент Франции Эммануэль Макрон «как добрая собачка».

«Они все в своем бункере готовы взорвать все, чтобы спасти свою идеологию и свои деньги! У нас нет причин прыгать с ними!» — написал политик.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену. Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Ранее Маск предупредил о последствиях разрешения США бить вглубь России.