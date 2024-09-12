США пока откладывают решение по ударам их ракетами вглубь РФ

Решение использовать дальнобойное оружие США для ударов вглубь России могут не принять до старта общеполитических дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Дискуссии планируют провести с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми подтвердил, что сессия Генассамблеи станет «следующей возможностью» для обсуждения этого вопроса.

Президент США Джо Байден к этому моменту также может представить свою позицию по использованию американского оружия. По данным издания, американские власти испытывают давление со стороны некоторых союзников по Североатлантическому альянсу, которые призывают занять «более агрессивную позицию».

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и доложит об итогах переговоров Байдену.

Президент Украины Владимир Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России.

Ранее в Госдуме назвали сумасшествием планы США относительно ударов вглубь России.