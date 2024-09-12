ЦИК обвинил депутатов Госдумы от КПРФ в «безобразном поведении»

Центризбирком обвинил депутатов Госдумы от КПРФ Алексея Куринного и Марию Дробот в «безобразном поведении» на выборах в Брянской области. В партии на это возразили, что депутаты лишь требовали соблюдения закона, сообщает РБК.

О конфликте стало известно 11 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой оценить действия народных избранников.

Панфилова отметила, что это пришлось сделать из-за «безобразного поведения» депутатов Алексея Куринного и Марии Дробот, которые «пытались вмешиваться» в работу избирательной комиссии в Брянской области. По словам главы ЦИК, действия депутатов свидетельствовали об их невежестве как законодателей и незнании законов. Вина Куринного и Дробот заключалась в том, что они «несколько раз в день без какого-либо согласования прибывали в избирательную комиссию Брянской области», вели запись на диктофон и «производили съемку тогда, когда нельзя это было делать».

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отверг эти обвинения и, в свою очередь, заявил, что его коллеги-депутаты действовали в рамках существующих правил, не вмешивались в избирательный процесс и требовали соблюдения закона. По его словам, Дробот и Куринный — очень грамотные депутаты, они «боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан». По его словам, во время выборов ЦИК сообщал об отсутствии нарушений, хотя члены КПРФ в Брянской области к тому времени подали уже более десяти жалоб.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, в большинстве регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, представляющий «Единую Россию». Он получил 67,98% голосов.

Ранее глава ЦИК назвала явку на прошедших выборах рекордной.