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Россия призвала МАГАТЭ к более жесткой реакции на угрозы Курской АЭС

Ульянов: реакция МАГАТЭ на ядерные провокации Киева должна быть жестче

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия призвала МАГАТЭ к более жесткой и внятной реакции на продолжающиеся ядерные провокации Киева в отношении Курской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление по теме сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он рассказал о признательности за недавний визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию и выразил надежду, что сделанные им заявления «остудят горячие головы украинских властей», так как речь может идти о ядерной катастрофе.

«Вместе с тем не можем не отметить, что реакция на продолжающиеся ядерные провокации Киева должна быть более жесткой и внятной — со стороны как руководства Секретариата МАГАТЭ, так и Совета управляющих», — сказал Ульянов.

10 сентября сообщалось, что глава МАГАТЭ обсудил с представителями США ситуацию на Запорожской и Курской АЭС. Встреча прошла в Вене, в ней участвовал заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что АЭС не могут быть военной целью.

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