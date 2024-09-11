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Зеленский раскрыл итоги встречи с госсекретарем США и главой МИД Британии

Зеленский назвал содержательным разговор с Блинкеном и Лэмми в Киеве

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что провел в Киеве очень содержательный и длительный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

«Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения военных бригад на фронте и общей стратегии приближения справедливого мира», — сообщил украинский лидер.

По его словам, одной из тем беседы стал вопрос о подготовке второго мирного саммита по Украине. Также стороны обсудили шаги, которые должны сделать предстоящую конференцию результативной, добавил Зеленский.

В среду Блинкен анонсировал встречу Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне «через два дня».

11 сентября Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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