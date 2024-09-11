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Президент Казахстана помиловал китаеведа Сыроежкина

Президент Казахстана Токаев помиловал ученого-китаеведа Сыроежкина

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев помиловал ученого-китаеведа Константина Сыроежкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Андрей Чеботарев.

«Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного ученого-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина», — написал он.

Чеботарев отметил, что это было сделано по предложению комиссии по вопросам помилования при президенте Казахстана.

По его словам, с ученого снята судимость, он восстановлен в своих правах.

В октябре 2019 года Сыроежкин был признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы. Ученый с 2006 года являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

Как отмечает портал Orda.kz, до сих пор нет информации, за что именно судили Сыроежкина. Сам он в интервью предположил, что поводом для возбуждения дела могли стать научные статьи, подготовленные по просьбе китайских коллег. По словам ученого, следствие не взяло в расчет, что эти статьи были подготовлены на основе открытых источников.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.

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