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Финский журналист рассказал, как в Хельсинки отреагировали на налет БПЛА на РФ

Журналист Хейсканен: финнов готовят к противостоянию с Россией

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Shutterstock

Финский журналист Кости Хейсканен в интервью Tsargrad.tv рассказал, как в Хельсинки отреагировали на массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы России. По его словам, местные СМИ не без радости сообщили эту новость.

Более того, газета Iltalehti заявила о покупке Финляндией новых истребителей, отметил обозреватель.

«Все это показывает, что финнов готовят к серьезному столкновению с РФ», — сказал Хейсканен.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них — над Брянской областью, 20 — над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки. Жильцов пострадавших и ближайших домов эвакуировали, они смогут вернуться в свои квартиры не раньше вечера. Возбуждено уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Хейсканен рассказал, что в Донецке начали изготавливать особый антидроновый костюм для российской пехоты. По его словам, внешне экипировка напоминает облачение снайпера в облегченном варианте.

Ранее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.

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