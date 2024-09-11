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Во Франции назвали показательным дело Дурова

Прокурор Парижа: дело Дурова стало показательным в борьбе с киберпреступностью

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Albert Gea/File Photo/Reuters

Дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — показательно в плане борьбы с киберпреступностью. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL, передает РИА Новости.

«Это дело является показательным в плане действий, которые ведет Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — цитирует прокурора агентство.

Помимо Telegram, французская спецслужба интересовалась сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC», который она заставила закрыть, отметила Бекко.

По ее словам, это означает, что в виртуальном мире распространяется организованная преступность.

Законодатели Франции «также признали это», закрепив в законодательстве правонарушение за администрировании онлайн-платформы, которая позволяет проводить нелегальные транзакции, в чем, в частности, обвиняют Дурова.

Мессенджер привлек внимание следователей из-за того, что не реагировал на их запросы по поводу противоправного контента, добавила прокурор.

9 сентября адвокат сообщал, что основатель Telegram может попросить о смягчении условий контроля и разрешении покинуть страну по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что Дуров вынужден общаться со следователями во Франции на двух языках.

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