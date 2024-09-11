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Шойгу рассказал, что угрожает суверенным странам

Шойгу: эрозия международной системы безопасности угрожает суверенным странам

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что эрозия международной системы безопасности является угрозой суверенным странам. Его заявление из приветственного слова на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности в Санкт-Петербурге, цитирует ТАСС.

По словам Шойгу, ряд западных государств навязывает мировому сообществу порядок, основанный на правилах, происхождение которых противоречит сути международного права и разъединяет его основы.

«Такая эрозия всей международной системы безопасности является угрозой суверенным государствам», — сказал он.

Накануне Шойгу дал интервью, в котором рассказал, что Москва была готова отказаться от ударов по энергообъектам Украины, однако ВСУ атаковали Курскую область и сорвали договоренности. Теперь, по его словам, Россия не будет вести с Киевом никаких переговоров, пока «не выкинет» украинских военных со своей территории. В Кремле при этом заявили, что никаких четких соглашений о прекращении ударов не было. О чем еще рассказал Шойгу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу увидел «американский след» в срыве поставок в Россию вертолетоносцев «Мистраль».

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