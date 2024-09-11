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Начался первый раунд предвыборных дебатов Трампа и Харрис

В США стартовали предвыборные дебаты Трампа и Харрис

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Brian Snyder/Reuters

В США начался первый раунд предвыборных дебатов, в котором принимают участие кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис. Трансляция дебатов ведется на телеканале ABC.

До начала дебатов оба кандидата почти одновременно вышли к своим трибунам. Харрис первая протянула руку своему сопернику. Оппоненты обменялись приветствиями и затем приступили непосредственно к дебатам.

10 сентября сообщалось, что американский миллиардер Марк Цукерберг не намерен поддерживать кого-либо из кандидатов в гонке за пост президента США. Комментарий последовал после заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Цукерберг якобы выразил ему поддержку и сказал, что «никогда не будет голосовать за людей, выступающих против него».

Незадолго до этого представители Демократической партии США в частном порядке признали растущую обеспокоенность выступлением кандидата на пост президента Камалы Харрис на предстоящих дебатах с Дональдом Трампом, поскольку они могут оказать решающее значение на предвыборную гонку.

Ранее сообщалось о подготовке Харрис к тому, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.

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Выборы в США — 2024
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