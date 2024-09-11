В России предложили запретить квадроберов

Сенатор Совета Федерации России Наталия Косихина предложила запретить в РФ субкультуру квадроберов. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, любая субкультура должна быть безопасной для окружающих, но она становится опасной, когда выходит за рамки норм общества.

Сенатор считает, что необходимо сделать так, чтобы подростки увлекались спортом и образовательными занятиями.

Косихина утверждает, что субкультура квадроберов травмирует психику и может привести к трагическим последствиям. Поэтому ее необходимо запретить, подчеркивает сенатор.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова объяснила появление субкультуры квадроберов. Игры и переодевания в других людей и существ – это норма для детей, особенно в возрасте до семи лет. Если же подобным увлекаются дети постарше, подростки – это может признаком того, что в свое время ребенок не доиграл в куклы, подчеркнула психолог.

Квадробика — это новый вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Он имеет нечто общее с субкультурой фурри, которая основана на изображении антропоморфных животных. Последователей движения называют квадроберы.

Ранее общественники заявили об угрозах от представителей квадробика.