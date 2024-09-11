Вице-премьер Сербии заявил, что страна может вступить в БРИКС

Угрозы и шантаж со стороны Евросоюза, а также избирательный подход европейских политиков к выполнению обязательств перед Белградом могут переориентировать Сербию на присоединение к БРИКС, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Об этом сообщает ТАСС.

Вулин прокомментировал заявление представителя внешнеполитической службы Европейского Союза Петера Стано о необходимости обязательно выполнить соглашение между Косово и Сербией, которое требует от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края.

Вице-премьер заявил, что если Стано думает, что Белград де-факто или де-юре признает Косово в обмен на будущее вступление в Евросоюз, то он может забыть о Сербии.

По словам Вулина, если чиновники ЕС продолжат угрозы и шантаж, то европейский путь Сербии завершится ее вступлением в БРИКС.

6 сентября Вулин заявил, что в ближайшее время Сербия и Россия приступят к обсуждению нового газового договора.

Ранее вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным.