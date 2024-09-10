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На Западе назвали страх Зеленского

Боуз: Зеленский боится проведения выборов на Украине в случае перемирия

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, так как это может привести к проведению демократических выборов в стране и потере его власти. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы России.

«ВСУ устроили акт терроризма в Москве. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора», — написал журналист.

Он отметил, что «идиотская авантюра» главы украинского государства в Курской области провалилась, а Вооруженные силы России продвигаются на Восточном фронте.

«Перемирие будет означать проведение выборов на Украине», — заявил Боуз.

Он добавил, что Зеленский продолжает конфликт, «поскольку он знает, что выборы будут означать его конец».

В августе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский президент ищет различные способы вывести конфликт на новый виток эскалации.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее автор конституции Украины назвал нелегитимность Зеленского «специально созданной».

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