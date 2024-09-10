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РФ продолжит работу в контакте с ХАМАС для освобождения заложников в Газе

МИД РФ продолжит работу по освобождению россиян и граждан других стран из Газы

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Florion Goga/Reuters

Освобождение заложников в секторе Газа является приоритетом для России в контактах с ХАМАС. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что во вторник, 10 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял Талу Харкину — мать уроженца Донецка Максима Харкина, который сейчас находится, как заложник, в Газе.

Дипломат проинформировал ее о предпринимаемых усилиях по освобождению заложников — граждан РФ и других стран.

В Израиле в последние дни участились многотысячные акции протеста в поддержку семей заложников и с требованием немедленного проведения парламентских выборов. На демонстрациях от правительства требуют пойти на сделку с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа для возвращения пленных израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил видеообращение в ответ на критику со стороны родственников пленников палестинского движения ХАМАС.

Ранее суд освободил из-под стражи жительницу Тель-Авива, бросившую песок в министра.

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