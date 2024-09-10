В Швейцарии заявили о попытках привлечь Россию к мирным переговорам

МИД Швейцарии сообщил о продолжающихся попытках привлечь РФ к обсуждению переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о втором так называемом «саммите мира» в Швейцарии. В заседании первого саммита в Бюргенштоке приняли участие 94 государства и международных организации.

«Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Йонас Монтани.

Дипломат отметил, что 16 июля глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 16 июля в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Днем 10 сентября глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что конференции по Украине не имеют смысла без России. Министр напомнил, что Россия продолжает существовать, как страна, поэтому учитывать ее мнение необходимо.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинул России условие для участие в саммите мира по Украине.