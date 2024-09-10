Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов в Брюссель

Бельгия раскритиковала заявления Венгрии об отправке мигрантов в Брюссель

close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

На фоне нарастающих в Евросоюзе разногласий власти Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов непосредственно в Брюссель, где находятся основные общеевропейские институты. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур. По ее словам, подобные угрозы и «перекладывание ответственности в одностороннем порядке» подрывают солидарность и сотрудничество внутри Евросоюза. Представителю Бельгии в ЕС поручено провести по этому поводу переговоры с венгерским коллегой. Кроме того, де Мур ожидает поддержки со стороны Еврокомиссии.

22 августа глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что «если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда». По его словам, Венгрия предоставит мигрантам «билет в один конец до Брюсселя».

До этого премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз (ЕС) «законно изнасиловал» Венгрию и Польшу своей миграционной политикой. Он добавил, что в ближайшие годы Будапешт не намерен о чем-либо договариваться с ЕС по вопросу миграции. Вместо этого власти республики сосредоточатся на защите государственной границы и от иностранцев, и от «брюссельских бюрократов», резюмировал Орбан.

Ранее Германия заявила о возвращении пограничного контроля ввиду необходимости ограничить нелегальную миграцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами