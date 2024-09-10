В Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов в Брюссель

На фоне нарастающих в Евросоюзе разногласий власти Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов непосредственно в Брюссель, где находятся основные общеевропейские институты. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур. По ее словам, подобные угрозы и «перекладывание ответственности в одностороннем порядке» подрывают солидарность и сотрудничество внутри Евросоюза. Представителю Бельгии в ЕС поручено провести по этому поводу переговоры с венгерским коллегой. Кроме того, де Мур ожидает поддержки со стороны Еврокомиссии.

22 августа глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что «если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда». По его словам, Венгрия предоставит мигрантам «билет в один конец до Брюсселя».

До этого премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз (ЕС) «законно изнасиловал» Венгрию и Польшу своей миграционной политикой. Он добавил, что в ближайшие годы Будапешт не намерен о чем-либо договариваться с ЕС по вопросу миграции. Вместо этого власти республики сосредоточатся на защите государственной границы и от иностранцев, и от «брюссельских бюрократов», резюмировал Орбан.

Ранее Германия заявила о возвращении пограничного контроля ввиду необходимости ограничить нелегальную миграцию.