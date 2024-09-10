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Политолог объяснил, почему Шольц захотел мира на Украине

Политолог Майстер: Шольц захотел мира на Украине из-за давления в Германии

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Leon Kuegeler/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел начала мирного процесса по Украине из-за внутриполитической обстановки в своей стране. Такое мнение высказал политолог Штефан Майстер в интервью Berliner Zeitung.

«Заявления Шольца о начале переговоров обусловлены, прежде всего, внутриполитической ситуацией», — сказал он.

По словам эксперта, таким образом Шольц отреагировал на призывы внутри правительства Германии, а также на победу оппозиционных партий на недавних выборах.

Незадолго до этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Совфеде объяснили подготовку Шольцем мирного плана по Украине.

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