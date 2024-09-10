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Посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам не ехать в РФ

Посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в РФ

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Гражданам Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Рекомендации связаны с усиленным контролем въезда иностранцев, въезжающих на территорию России.

В апреле таджикистанский МИД выразил обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию» для своих граждан. В Москве в свою очередь призвали страны Центральной Азии, откуда едут мигранты, ориентировать их на следование всем законам РФ.

Тогда же издание «Азия-Плюс» писало, что российские пограничники перестали пропускать машины с таджикистанскими номерами через казахстанско-российскую границу в Оренбургской области. Все это происходило на фоне случившегося в марте теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Росстат составил среднестатистический портрет мигранта в РФ.

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