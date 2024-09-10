На Западе заявили о важности участия России в конференциях по Украине

Конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия в них России, заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Об этом пишет РИА Новости.

«Если вы хотите мирную конференцию, она должна быть с участием России, где все сядут за стол переговоров», — сказал он.

Министр напомнил, что Россия продолжает существовать, как страна, поэтому учитывать ее мнение необходимо.

10 сентября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не против обсудить место для проведения встречи по конфликту на Украине, однако для начала ей нужно понять конечную цель этих переговоров.

Ранее на Западе сообщили о растущей поддержке идеи переговоров с РФ среди украинцев.