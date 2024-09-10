Аналитик связал учения НАТО у границ России с выборами в США

НАТО начала серию военных учений в связи с предстоящими выборами президента в США. Об этом заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT.

«Эти 12 учений привязаны к электоральному циклу в США. Они идут как раз до осени, то есть до выборной кампании. Речь идет о том, что союзники должны понимать: США находятся в важном периоде их существования», — заявил он.

Специалист также обратил внимание на то, что данные учения максимально мобилизуют восточную часть военного блока — страны Прибалтики, Финляндию, Турцию, Грецию.

10 сентября сообщалось, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени.

Так, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут Steadfast Foxtrot '24. Руководить учениями НАТО будет генерал армии США Кристофер Каволи. А с 30 сентября по 11 октября в Греции стартуют Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединенного авиационного командования.

Ранее политолог назвал возможную цель учений НАТО в Балтийском море.