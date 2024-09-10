Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик связал учения НАТО у границ России с выборами в США

Аналитик Кошкин: учения НАТО у границ России связаны с выборами в США

close
Ints Kalnins/Reuters

НАТО начала серию военных учений в связи с предстоящими выборами президента в США. Об этом заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT.

«Эти 12 учений привязаны к электоральному циклу в США. Они идут как раз до осени, то есть до выборной кампании. Речь идет о том, что союзники должны понимать: США находятся в важном периоде их существования», — заявил он.

Специалист также обратил внимание на то, что данные учения максимально мобилизуют восточную часть военного блока — страны Прибалтики, Финляндию, Турцию, Грецию.

10 сентября сообщалось, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени.

Так, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут Steadfast Foxtrot '24. Руководить учениями НАТО будет генерал армии США Кристофер Каволи. А с 30 сентября по 11 октября в Греции стартуют Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединенного авиационного командования.

Ранее политолог назвал возможную цель учений НАТО в Балтийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами