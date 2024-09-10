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Захарова назвала обвинения США против политолога Саймса «показательным процессом»

Захарова: обвинения США против Саймса — в худшем смысле показательный процесс

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Выдвинутые в США обвинения в адрес политолога Дмитрия Саймса можно назвать показательным процессом. Такое мнение в эфире телеканала «Соловьев Live» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, происходящее с самим Дмитрием Саймсом, его родственниками и его недвижимостью на территории Соединенных Штатов — «это в худшем смысле показательный процесс».

5 сентября минюст США выдвинул официальное обвинение против советского эмигранта, политолога Дмитрия Саймса. По версии американского минюста, за сотрудничество с Первым каналом супруги получили от телекомпании $1 млн, личный автомобиль и водителя, а также дополнительно средства на квартиру в Москве. Супругу ученого также обвиняют в незаконной покупке предметов искусства для российского олигарха. Саймсу грозит до 60 лет заключения, а его жене — до 120. Пара сейчас живет в России, хотя Саймс подчеркивал, что «не порвал с Америкой».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Саймс назвал обвинения минюста США «неприличными».

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